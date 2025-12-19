Accord de libre-échange EU-Mercosur : l'Allemagne estime que la signature du traité est désormais acquise

"On ne demande plus si" l'accord sera signé mais quand "il le sera", s'est félicité le gouvernement allemand.

Friedrich Merz à Bruxelles, en Belgique, le 19 décembre 2025. ( AFP / JOHN THYS )

Après le report au mois de janvier de la signature de l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur -notamment du fait de l'opposition française-, le gouvernement allemand a estimé que cette signature était désormais acquise à la nouvelle date prévue.

"Le chancelier (Friedrich Merz) est très satisfait, car , a déclaré le porte-parole adjoint du gouvernement, Sebastian Hille, lors d'un point presse régulier.

"Cela devrait se faire dans deux ou trois semaines , lorsque l'UE pourra signer cet accord avec les États membres concernés", a-t-il ajouté.

La ministre française de l'Agriculture Annie Genevard a salué vendredi ce report, qui représente "une avancée mais pas une victoire", estimant que c'était "la seule décision raisonnable".

"C'était la seule décision raisonnable, car il est en l'état inacceptable" , a estimé sur X la ministre, qui a régulièrement affiché son hostilité à l'accord, en raison des craintes de répercussions négatives pour l'agriculture française.

La France reste prudente

Négocié depuis plus de 25 ans, ce traité de libre-échange devait être paraphé samedi, mais l'échéance a été repoussée à l'issue d'un sommet européen jeudi, la Commission européenne n'ayant pas eu l'aval de plusieurs pays, dont la France et l'Italie.

À l'issue du sommet, Emmanuel Macron a demandé que le texte "change de nature", avec davantage de garanties pour les agriculteurs. Il a réclamé en parallèle "le maintien des revenus de nos agriculteurs dans la future" politique agricole commune (PAC). Le président français n'exclut pas d'accepter l'accord en janvier, mais il est "trop tôt pour le dire".

"C'est une avancée mais pas une victoire : la France restera pleinement mobilisée pour défendre ses agriculteurs et ses filières. Notamment, nous travaillons sur des mesures concrètes: la clause de sauvegarde, les mesures miroirs et le renforcement des contrôles. Je le répète: ces mesures sont indispensables et ce travail doit être finalisé", a ajouté pour sa part Annie Genevard sur X.