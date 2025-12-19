Gaza: plus de 1.000 personnes décédées en attendant une évacuation médicale depuis juillet 2024, annonce l'OMS

Des ambulances à l'aéroport de Zurich pour transporter des blessés en provenance de Gaza, le 24 octobre 2025 ( POOL / MICHAEL BUHOLZER )

Plus de 1.000 personnes sont décédées entre juillet 2024 et la fin du mois dernier dans la bande de Gaza alors qu'elles attendaient leur évacuation médicale, a annoncé vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"1.092 patients sont décédés entre juillet 2024 et le 28 novembre 2025 alors qu'ils attendaient une évacuation médicale", a annoncé sur X le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estimant que ce chiffre provenant du ministère de la Santé de Gaza était "probablement sous-évalué".

"Depuis octobre 2023, l'OMS et ses partenaires ont évacué de Gaza plus de 10.600 patients souffrant de graves problèmes de santé, dont plus de 5.600 enfants nécessitant des soins intensifs", a ajouté le chef de l'OMS.

Il a également appelé à "davantage de pays d'accueillir des patients en provenance de Gaza et demande le rétablissement des évacuations médicales vers la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est".

"Des vies en dépendent", a-t-il insisté.

Après plus de deux ans de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, une trêve fragile est entrée en vigueur le 10 octobre sous la pression des Etats-Unis, mais les évacuations sanitaires s'effectuent toujours au compte-gouttes.

Le porte-parole de l'OMS, Tarik Jasarevic, a déclaré vendredi à Genève que quelque 18.500 patients, dont plus de 4.000 enfants, avaient toujours besoin d'être pris en charge hors de Gaza.

Mais un responsable de Médecins Sans Frontières (MSF) avait indiqué à l'AFP début décembre que ces chiffres ne prenaient en compte que les patients officiellement inscrits, et que le nombre réel de patients en attente était beaucoup plus élevé.

"Nombre de ces personnes n'ont pas le temps d'attendre", a alerté M. Jasarevic.

Début décembre, plus de 30 pays avaient accueilli des patients gazaouis, mais seuls quelques-uns, dont l'Egypte et les Emirats arabes unis, les ont réceptionnés en grand nombre, selon MSF.