Packaging Corp of America manque ses résultats trimestriels en raison d'une baisse de la demande et d'une hausse des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Packaging Corp of America PKG.N a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, mardi, en raison de la baisse des ventes dans son principal segment d'emballage et de l'augmentation des coûts d'exploitation.

Les actions de la société ont baissé de 2 % dans les échanges après le marché.

La société a été confrontée à une faible demande dans le secteur des biens de consommation, alors que des clients importants tels que Procter & Gamble PG.N , McDonald's MCD.N et Conagra Brands CAG.N ont réduit leurs commandes dans un contexte d'inflation croissante et d'incertitude macroéconomique.

Le mois dernier, Packaging Corp a déclaré qu'elle fermerait une usine à Washington, ce qui entraînerait des charges d'environ 205 millions de dollars et la suppression d'environ 200 emplois.

L'entreprise basée à Lake Forest, dans l'Illinois, fournit du papier et des produits d'emballage à des clients des secteurs de l'alimentation et des boissons, des produits en papier et du commerce de détail.

Le directeur général Mark Kowlzan a déclaré que les expéditions de carton ondulé ont légèrement diminué par rapport aux niveaux records atteints en 2024, reflétant un mélange saisonnier plus doux, alimenté par une forte demande de commerce électronique pendant les fêtes et une discipline de stock continue de la part des clients.

Le bénéfice ajusté de la société pour le quatrième trimestre s'est élevé à 2,32 dollars par action, ce qui est inférieur aux attentes des analystes (2,41 dollars par action), selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 2,36 milliards de dollars, soit moins que les attentes des analystes qui tablaient sur 2,44 milliards de dollars.

La société a déclaré qu'elle évaluait encore l'impact de la tempête hivernale du week-end dernier, qui a entraîné des fermetures temporaires dans plusieurs usines et pourrait peser sur les expéditions ainsi que sur les coûts d'exploitation et de transport.