PACCAR en hausse : ses résultats du troisième trimestre dépassent les prévisions grâce à une augmentation des livraisons de camions et à une reprise des marges

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27 octobre - ** L'action du constructeur de camions PACCAR

PCAR.O progresse de 3 % à 107,31 dollars en pré-ouverture après la publication des résultats du troisième trimestre ** Le bénéfice par action du troisième trimestre, à 1,61 dollar, dépasse les estimations de 1,59 dollar, selon les données de LSEG ** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 7,94 milliards de dollars, dépasse les estimations de 7,85 milliards de dollars

** Le résultat net du troisième trimestre s'élève à 847,5 millions de dollars, en hausse de 44 % en glissement annuel ** La société prévoit pour 2026 des ventes au détail de camions de classe 8 aux États-Unis et au Canada comprises entre 240 000 et 260 000 unités; pour 2027, entre 240 000 et 280 000 ** La société prévoit pour 2027 des dépenses d'investissement comprises entre 650 et 700 millions de dollars et des dépenses de R&D comprises entre 460 et 500 millions de dollars ** Les livraisons mondiales de camions au troisième trimestre s'élèvent à 40 100 unités, contre 31 900 un an plus tôt ** Le chiffre d'affaires du segment des camions au troisième trimestre s'élève à 5,60 milliards de dollars, contre 4,39 milliards de dollars un an plus tôt

** Bénéfice avant impôts du segment des camions au troisième trimestre: 454,5 millions de dollars, contre 102,5 millions de dollars un an plus tôt

** À la clôture d'hier, le titre avait reculé d'environ 5 % depuis le début de l'année