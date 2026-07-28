PACCAR dépasse les prévisions trimestrielles grâce à un volume important de commandes de camions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PACCAR PCAR.O a dépassé mardi les prévisions de Wall Street pour le deuxième trimestre, grâce à un volume important de commandes et à une demande soutenue pour ses véhicules haut de gamme, ce qui a entraîné une hausse de plus de 1 % de son cours en pré-ouverture.

Les constructeurs de camions ont dû composer avec un marché du fret contrasté, mais la demande de camions lourds récents, économes en carburant et haut de gamme est restée solide, les exploitants de flottes remplaçant leurs véhicules vieillissants.

* La forte affluence des commandes a stimulé les cadences de production de camions au cours du trimestre, tandis que la croissance de l’activité pièces détachées et services de PACCAR, qui génère des marges plus élevées, a apporté un soutien supplémentaire.

* Le chiffre d’affaires du segment des pièces détachées de PACCAR a progressé de 1,5 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, pour atteindre 1,75 milliard de dollars.

* La société a annoncé un bénéfice de 1,43 dollar par action pour le trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 1,35 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 0,5 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 7,55 milliards de dollars, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 7,26 milliards de dollars.

* PACCAR a livré 38 700 camions neufs au cours du trimestre, contre 39 300 un an plus tôt.

* La société, qui fabrique les camions Kenworth, Peterbilt et DAF, exploite également des activités de services financiers proposant des solutions de financement et de crédit-bail aux concessionnaires et aux clients.