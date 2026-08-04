P&G va racheter le fabricant de compléments alimentaires Thorne, a déclaré son directeur général, M. Jejurikar, à CNBC

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Procter & Gamble PG.N , le géant des produits d'entretien « Tide », annoncera mardi l'acquisition du fabricant de compléments alimentaires Thorne, a déclaré Shailesh Jejurikar, directeur général de P&G, lors d'une interview accordée à CNBC.

« Ce que je peux dire, c'est que le prix est intéressant au regard de leurs taux de croissance. Il correspond globalement aux références du secteur que nous avons observées », a déclaré M. Jejurikar à CNBC.

P&G et Thorne n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters visant à obtenir plus de détails sur cette opération.

La société britannique de produits de santé grand public Haleon HLN.L aurait proposé s pour Thorne, a rapporté Reuters en juin, citant des sources.

Le fabricant de compléments alimentaires était évalué à près de 4 milliards de dollars, selon un article du Financial Times publié en juin.

La semaine dernière, P&G a prévu une croissance annuelle des ventes plus modérée , alors même que sa division beauté et bien-être affichait de solides résultats, soutenue par la propension des consommateurs à dépenser pour des produits de soins personnels non essentiels.