P&G prévoit une baisse de ses bénéfices d'un milliard de dollars pour l'exercice 2027 en raison de la hausse des prix du pétrole

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* Le bénéfice par action annuel devrait se situer dans la fourchette basse en raison de la hausse des coûts des intrants

* Les soins capillaires et la beauté tirent la croissance des volumes au troisième trimestre

* Le titre progresse de 3,6 % après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes

(Ajout de détails sur l'impact de la guerre en Iran sur les entreprises aux paragraphes 7 et 9, mise à jour des cours de l'action au paragraphe 16) par Alexander Marrow et Juveria Tabassum

Le géant américain des biens de consommation Procter & Gamble PG.N a averti vendredi que la flambée des prix du pétrole allait peser sur son bénéfice de l'exercice 2027 à hauteur d'environ 1 milliard de dollars après impôts, rejoignant ainsi une multitude d'entreprises mondiales qui signalent d'importantes pressions sur les coûts liées à la guerre en Iran.

L'impact estimé sur les bénéfices du fabricant de Pampers et de Tide figure parmi les plus élevés en dehors du secteur aérien, qui dépend fortement du pétrole pour son carburant.

Son rival européen Nestlé NESN.S a averti que les coûts d' ation allaient augmenter en raison du blocus du détroit d'Ormuz, tandis que le fabricant de Nivea, Beiersdorf BEIG.DE , envisage des hausses de prix plus tard dans l'année si les coûts des matières premières continuent d'augmenter.

« Le bruit, si je puis dire, lié à l'exposition aux matières premières est significatif, car un milliard de dollars après impôts n'est pas négligeable dans un contexte de vents contraires », a déclaré Andre Schulten, directeur financier de P&G, lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

« Nous avons beaucoup de travail à faire, tant du côté de la chaîne d'approvisionnement que du côté des coûts. »

La baisse des bénéfices enregistrée par P&G au cours de l'exercice fiscal débutant en juillet s'explique par l'impact de la flambée du prix du pétrole, passé de 60 dollars le baril avant le conflit à environ 100 dollars aujourd'hui, sur les coûts des plastiques et du papier destinés à l'emballage, ainsi que sur les frais de transport, a indiqué la société.

P&G a déclaré être bien placée pour relever ces défis, notamment face à certaines déclarations de force majeure de la part de fournisseurs directs qui n'étaient plus en mesure d'effectuer leurs livraisons.

PRESSION SUR LES COÛTS DES MATIÈRES PREMIÈRES

P&G, dont le coût total des marchandises vendues s'élevait à 40,85 milliards de dollars en 2025, a également signalé un impact de 150 millions de dollars pour le quatrième trimestre en raison de l'inflation des coûts liée aux matières premières, de l'exposition aux matières premières et des perturbations logistiques causées par le conflit au Moyen-Orient.

Une analyse de Reuters des déclarations de 172 entreprises depuis le début de la guerre en Iran a montré que 24 d'entre elles ont soit retiré, soit revu à la baisse leurs prévisions, tandis que 35 ont annoncé des hausses de prix et que 35 autres ont mis en garde contre un impact financier du conflit.

« L'inflation dans les domaines de l'alimentation, de l'énergie, de la santé et de nombreux autres postes de dépenses a pesé sur les consommateurs et sur leur perception de la valeur. Les récents événements géopolitiques ont porté cette préoccupation à un niveau supérieur », a déclaré M. Schulten.

La forte hausse des coûts du carburant pèse également sur les consommateurs américains à faibles revenus, déjà sous pression.

P&G s'attend à ce que le bénéfice par action de l'exercice 2026 se situe dans la partie basse de sa fourchette cible, comprise entre une stagnation et une hausse de 4 %.

« Les investisseurs sont très conscients des pressions sur les coûts des matières premières auxquelles sont confrontées des entreprises comme P&G. Le pétrole est omniprésent et les prix élevés du pétrole se répercutent sur tout », a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

« Le directeur financier est réaliste face à ces problèmes et les investisseurs semblent satisfaits de la manière dont l'entreprise gère la situation. » L'action P&G, qui a dépassé les estimations du troisième trimestre, a progressé d'environ 3,6 %.

LES INVESTISSEMENTS DANS LES PRODUITS PORTENT LEURS FRUITS

Les volumes ont augmenté dans trois des cinq segments déclarés par P&G au troisième trimestre, grâce au lancement de nouveaux produits tels que le shampooing Pantene et la crème pour la peau Olay à des prix plus élevés en Amérique du Nord et en Europe.

« Nous augmentons nos investissements pour accélérer la dynamique auprès des consommateurs malgré un environnement géopolitique et économique difficile », a déclaré Shailesh Jejurikar, qui a pris la direction de P&G en tant que directeur général au début de l'année.

Cependant, la marge brute hors effets de change de P&G a reculé de 100 points de base, enregistrant une baisse pour le sixième trimestre consécutif, en partie à cause des droits de douane et de ses investissements continus dans l'innovation produit.

« Le plus inquiétant, c'est qu'une grande partie de cette croissance du chiffre d'affaires provient des hausses de prix sur ces marques populaires... ils ne peuvent pas continuer à augmenter les prix à ce rythme indéfiniment », a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef du marketing chez Zacks Investment Management.

Le chiffre d'affaires trimestriel de P&G a augmenté de 7 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 21,24 milliards de dollars, dépassant les estimations de 20,50 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté de 1,59 dollar a dépassé les attentes de trois cents, selon les données compilées par LSEG.

REMBOURSEMENT DES DROITS DE DOUANE

P&G a maintenu ses prévisions d'un impact de près de 400 millions de dollars sur ses bénéfices de l'exercice 2026 en raison des droits de douane. Environ la moitié de ce montant provenait des droits de douane imposés en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act, qui ont été invalidés par la Cour suprême des États-Unis en février. La société prévoit de suivre la procédure de demande de remboursement, qui a été lancée en début de semaine . « Nous avons droit à environ 150 millions de dollars après impôts de remboursements au titre des droits de douane IEPA. Quelle part de cette somme sera récupérable? Nous le saurons bientôt », a déclaré le directeur financier Schulten .