P&G est le dernier à signaler des divergences dans les dépenses de consommation, alors que ses bénéfices augmentent grâce à la demande de produits de beauté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

P&G réduit l'estimation des coûts tarifaires annuels en raison de la levée des droits de douane par le Canada

*

Les marges d'exploitation ont baissé de 50 points de base par rapport à l'année précédente

*

P&G se retire des activités de barres de lavage en Inde et aux Philippines en raison de la volatilité des dépenses

(Ajout d'un commentaire d'analyste et de détails supplémentaires) par Jessica DiNapoli et Juveria Tabassum

Procter & Gamble PG.N a battu les estimations pour ses résultats trimestriels vendredi, les consommateurs continuant à payer des prix plus élevés pour ses produits de beauté et de soins capillaires, malgré un ralentissement plus large des dépenses en raison de l'incertitude économique.

Les actions du fabricant de produits Tide étaient en hausse d'environ 1 % après avoir réduit de moitié son estimation du coût annuel des droits de douane à environ 400 millions de dollars après impôts, en grande partie en raison de la levée par le Canada des droits de rétorsion sur les produits américains.

Cependant, le président américain Donald Trump a mis fin jeudi à toutes les négociations commerciales avec le Canada. Le gouvernement canadien n'a pas encore réagi à cette décision.

Le directeur financier de P&G, Andre Schulten, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'"au-delà des gros titres, nous ne disposons d'aucune information susceptible d'avoir un impact sur la manière dont nous envisageons notre exposition aux droits de douane à l'heure actuelle." L'entreprise a récemment annulé les hausses de prix qu'elle avait imposées sur les produits canadiens en raison de la suppression des droits de douane de rétorsion.

Les résultats de P&G, dont le directeur général Jon Moeller sera remplacé par un autre vétéran de l'entreprise, Shailesh Jejurikar, le 1er janvier, font écho à ceux de son rival et parent de Dove, Unilever ULVR.L , qui a annoncé jeudi une croissance à deux chiffres des ventes de ses marques de produits de beauté aux États-Unis.

"De nombreuses personnes considèrent les produits de beauté et de toilettage comme des articles essentiels et les acheteurs pourraient être heureux de payer un peu plus s'ils pensent que les produits sont supérieurs à la concurrence moins chère", a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

LES CONSOMMATEURS NE SONT PAS TRÈS SATISFAITS, MAIS STABLES

P&G a augmenté certains prix aux Etats-Unis, son plus grand marché, de 2 à 2,5 % pour compenser les droits de douane, en s'appuyant sur la demande de produits essentiels tels que le savon à vaisselle Dawn et les couches Pampers.

M. Schulten a déclaré que les consommateurs américains à faible revenu et à revenu élevé cherchaient tous deux à économiser de l'argent sur les produits de base du garde-manger. Ceux qui ont des revenus plus élevés achètent des formats plus grands, tandis que ceux qui vivent d'un salaire à l'autre recherchent des emballages plus petits.

P&G est également confronté à des rabais plus importants de la part de ses rivaux aux États-Unis et en Europe dans le domaine des détergents à lessive et des couches, et cherche à les concurrencer en améliorant ses produits.

"Je dirais que l'environnement de consommation n'est pas excellent, mais stable. Si l'on veut quantifier cela en termes de taux de croissance du marché, la consommation américaine dans nos catégories s'est légèrement ralentie au cours des dernières années", a déclaré le directeur financier.

Les investissements visant à satisfaire les consommateurs soucieux de leur valeur et à gérer les coûts tarifaires plus élevés ont entraîné une baisse de 50 points de base des marges d'exploitation par rapport à l'année précédente, malgré les hausses de prix.

Néanmoins, les marges d'exploitation de P&G continuent de dépasser celles de ses rivaux, tels que Colgate-Palmolive CL.N et Unilever, et sont supérieures aux attentes de Wall Street.

Bien qu'elle ne soit pas désastreuse, la baisse des marges accroît la pression sur la direction pour s'assurer qu'elle ne s'aggrave pas, a déclaré M. Coatsworth.

Le bénéfice de base par action a dépassé les estimations de 9 cents à 1,99 $, car P&G a misé sur sa stratégie d'introduction de produits améliorés à des prix plus élevés, tels que les carreaux de détergent Tide Evo et le nettoyant corporel haut de gamme Olay, avec des ventes en hausse dans les segments de la toilette et de la beauté.

"Certains consommateurs ressentent encore la pression et se retirent, mais il semble que le plus grand nombre de consommateurs américains tiennent bon", a déclaré Brian Jacobson, économiste en chef chez Annex Wealth Management, un actionnaire de P&G.

LA CHINE BRILLE GRÂCE À LA PROMOTION DES PRODUITS HAUT DE GAMME

M. Schulten a déclaré que même si les conditions sous-jacentes du marché chinois étaient toujours difficiles, avec un faible niveau de confiance des consommateurs, l'entreprise a tout de même réussi à enregistrer une croissance à deux chiffres dans le secteur des soins pour bébés, grâce aux couches haut de gamme.

Dans le cadre d'une restructuration en cours visant à réduire les coûts, P&G se retire de certains marchés tels que les barres de lavage en Inde et aux Philippines, et arrête la fabrication au Pakistan.

P&G est également en passe de supprimer environ 7 000 postes non liés à la fabrication au cours des deux prochaines années.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 3 % pour atteindre 22,39 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations de 22,17 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.