P&G affiche une baisse surprise de ses ventes, la demande ralentissant malgré les restrictions de prix

(Ajout de commentaires exécutifs aux paragraphes 9, 10 et 14) par Ananya Mariam Rajesh et Jessica DiNapoli

Procter & Gamble PG.N a affiché une baisse surprise de ses ventes au quatrième trimestre, la demande pour son papier hygiénique Charmin et ses couches Pampers ayant ralenti au niveau mondial malgré les efforts déployés pour maîtriser les prix, ce qui a fait chuter ses actions de 6 % dans les premiers échanges mardi.

Les tentatives de réduction des hausses de prix n'ont pas suffi à reconquérir les clients sensibles au prix, non seulement pour P&G mais aussi pour ses rivaux Nestle NESN.S et Unilever

ULVR.L , qui ont annoncé la semaine dernière une croissance des ventes du premier semestre inférieure aux attentes.

"(Il y a) un trou dans le secteur de la consommation... il devient plus difficile de répercuter les augmentations de prix ", a déclaré Don Nesbitt, gestionnaire de portefeuille senior chez F/m Investments, qui détient une participation dans P&G. " Le consommateur est de plus en plus exigeant, et il est de plus en plus difficile de répercuter les augmentations de prix.

"Le consommateur fait preuve de plus de discernement dans ses achats, en particulier le consommateur de bas de gamme"

P&G a dépensé beaucoup d'argent pour lancer de nouveaux produits d'usage quotidien, tels que les détergents Tide Evo et les couches Luvs Platinum Protection, moins chères, afin de séduire les consommateurs à la recherche d'options moins chères et plus respectueuses de l'environnement.

L'entreprise a également multiplié les promotions et les remises, ce qui a entraîné une baisse des prix de certains de ses produits et a eu un impact sur les ventes organiques ou autogénérées de sa plus grande division, les produits textiles et d'entretien.

"Les chiffres de vente de P&G () confirment que l'on ne peut pas pousser les prix trop loin avant que les consommateurs ne se rebiffent", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

"S'ils utilisent des promotions et des remises pour attirer l'attention des consommateurs, cela pourrait aider les volumes, mais cela a un prix

PLUS DE DÉPENSES

Lors d'une réunion téléphonique avec des analystes de Wall Street, les dirigeants ont toutefois déclaré qu'ils ne voyaient pas de pression financière significative parmi les consommateurs, qui, selon eux, continuaient d'acheter des produits P&G plus chers, passant par exemple des couches avec des côtés scotchés aux couches pour bébés.

Le directeur général, Jon Moeller, a déclaré lors de la conférence téléphonique que P&G aurait tout à gagner si les consommateurs commençaient à montrer une plus grande détresse financière, car les gens seraient plus souvent à la maison, laveraient la vaisselle à la main et utiliseraient plus de papier hygiénique.

P&G a fait état d'une augmentation de 1 % des volumes globaux au cours du quatrième trimestre qui s'est achevé le 30 juin, grâce à la croissance de ses activités de toilettage, qui comprennent les rasoirs Venus, et de sa division de soins de santé, qui comprend des marques telles que le supplément de fibres Metamucil. Le prix moyen a également augmenté de 1 %, contre une hausse de 7 % il y a un an.

Les ventes nettes ont reculé à 20,53 milliards de dollars et n'ont pas répondu aux attentes moyennes des analystes interrogés par LSEG, qui tablaient sur 20,74 milliards de dollars.

P&G a également été touché par la faiblesse des dépenses en Chine, même pour les produits d'usage quotidien. Les boycotts des consommateurs de sa marque phare de produits de beauté japonais SK-II ont continué à nuire aux résultats du pays, le deuxième marché le plus important de P&G.

Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, les dirigeants ont déclaré que le climat ne s'était pas amélioré en Chine au cours des six derniers mois environ.

P&G constate également que les marques occidentales continuent d'être boycottées au Moyen-Orient.

Le bénéfice ajusté de 1,40 $ par action a dépassé les estimations de 1,37 $, principalement en raison de la baisse des coûts des matières premières. La société a déclaré qu'elle prévoyait de racheter entre 6 et 7 milliards de dollars d'actions ordinaires au cours de l'exercice 2025.

Elle s'attend à ce que le bénéfice de base de l'exercice 2025 augmente entre 6,91 et 7,05 dollars par action, contre 6,97 dollars attendus par les analystes, et à ce que la croissance annuelle des ventes soit comprise entre 2 et 4 %, contre une hausse de 3,04 % estimée par les analystes.