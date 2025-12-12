Ozempic est lancé en Inde par Novo Nordisk, avec un prix de départ de 24 dollars par semaine

Novo Nordisk NOVOb.CO a lancé Ozempic en Inde vendredi, fixant le prix de la dose de 0,25 mg à 24,35 dollars par semaine, ciblant ainsi un marché du diabète et de l'obésité en pleine croissance, où la demande de traitements amaigrissants est en forte hausse.

Ozempic sera vendu sous forme de stylo en doses de 0,25 mg, 0,5 mg et 1 mg, a déclaré le fabricant de médicaments.

Novo a fixé les prix mensuels à 8 800 roupies pour la dose de 0,25 mg, à 10 170 roupies pour la dose de 0,5 mg et à 11 175 roupies pour la dose de 1 mg. Chaque stylo contient quatre doses hebdomadaires. Ozempic, un produit injectable une fois par semaine approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en 2017 pour le diabète de type 2, est devenu un best-seller mondial et est largement utilisé hors étiquette pour la perte de poids en raison de ses effets de suppression de l'appétit. Il protège également les patients contre le risque d'événements cardiovasculaires et de problèmes rénaux, a déclaré Novo.

"Ozempic aide également les diabétiques à perdre jusqu'à 8 kilos... Ce médicament a donc des avantages qui vont au-delà du contrôle de la glycémie", a déclaré Vikrant Shrotriya, responsable de Novo Nordisk en Inde.

L'Inde est, après la Chine, le pays qui compte le plus grand nombre de personnes atteintes de diabète de type 2, ainsi que des taux d'obésité croissants, ce qui en fait un champ de bataille crucial pour les fabricants de médicaments qui se disputent une part du marché des traitements de perte de poids, qui connaît une croissance rapide.

Les analystes s'attendent à ce que ce segment atteigne 150 milliards de dollars par an d'ici la fin de la décennie.

Novo avait prévu de lancer Ozempic en Inde ce mois-ci, a rapporté Reuters plus tôt, afin de prendre pied avant que les acteurs génériques nationaux ne lancent des versions moins chères. Le brevet du semaglutide expirera en mars 2026.

(1 $ = 90,3375 roupies indiennes)