Oxurion signe une lettre d’intention et entre en négociation exclusive pour l’acquisition éventuelle d’une CRO pionnière française de la production de cellules souches

Louvain, BELGIQUE – 8 juillet 2024 – 18h30, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), entreprise biopharmaceutique basée à Louvain, annonce la signature d'une lettre d'intention (LOI) marquant l’entrée en négociation exclusive en vue d’acquérir, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, une participation majoritaire de 80% dans une CRO (Contract Research Organisation) opérant sur un segment en forte croissance et disposant d’atouts solides et nombreux pour accélérer son développement commercial dans les 4 années à venir.



Cette première acquisition envisagée par Oxurion représente un tournant stratégique majeur dans l'évolution de l'entreprise, marquant sa volonté de se diversifier au-delà de ses activités actuelles de recherche et développement. Grâce à cette acquisition, Oxurion ajoutera à son actif une entité rentable et en forte croissance.



La transaction valorise les titres de la société cible sur une base 100% à 12,23 M€ (incluant 3,2 M€ de trésorerie et 1 M€ de dette financière). La structuration envisagée de l'opération consiste à racheter les actionnaires actuels à hauteur de 80% au prorata de leur participation actuelle.



Le paiement se réaliserait en trois temps à travers un paiement initial de 4,39 M€ au closing, un complément de prix de 4,39 M€ maximum conditionné à l’atteinte d’un EBITDA de 860 K€ sur l’exercice 2024 et un paiement de 1 M€ payable en juin 2025.



Retrouvez l'intégralité du communiqué, ci-joint :