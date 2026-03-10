 Aller au contenu principal
Oxurion prolonge son programme de financement
information fournie par Boursorama CP 10/03/2026 à 18:30

Louvain, Belgique – 10 mars 2026 – 18h30 - Oxurion NV (Euronext Brussels: OXUR), annonce la signature d’un quatrième avenant à sa convention d’émission d’obligations convertibles avec Atlas Special Opportunities II, LLC.
Cet avenant prolonge le programme de financement global d’une durée supplémentaire de 12 mois, ajuste les échéances de toutes les obligations en circulation et confère au souscripteur le droit de transférer des obligations à des entités affiliées situées en dehors des États-Unis.
Principales modifications des conditions de financement
• Prolongation du programme :
◦ Le programme de financement est prolongé jusqu’au 2 mars 2027.
◦ Atlas Special Opportunities II, LLC peut continuer à souscrire des Nouvelles Obligations Convertibles Mensuelles dans les mêmes conditions jusqu’au 2 mars 2027.
• Ajustement de l’échéance des obligations : La date d’échéance de toutes les obligations, qu’elles aient déjà été émises ou qu’elles restent à émettre, est prolongée de 12 mois et est désormais fixée à 72 mois à compter de leurs dates d’émission respectives. Cela garantit une structure d’échéance standardisée pour l’ensemble des obligations en circulation.
• Condition de capitalisation boursière : Une capitalisation boursière minimale de 500.000 EUR sur une période de 30 jours est requise pour l’émission d’obligations. Si la capitalisation boursière descend temporairement à 250.000 EUR.

Retrouvez l'intégralité de ce communiqué ici :

OXURION
0,0058 EUR Euronext Bruxelles +3,57%

