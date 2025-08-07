Oxurion met fin à son programme de R&D sur la dégénérescence maculaire géographique et se recentre sur ses nouvelles activités de CRO

Louvain, Belgique, 7 août 2025, 18h00, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR) annonce aujourd’hui la cessation définitive de son programme de recherche préclinique dédié au développement de nouvelles cibles thérapeutiques pour la dégénérescence maculaire géographique (GA).



Oxurion a décidé de mettre fin à ces travaux afin de concentrer ses ressources sur le développement de ses activités de CRO (Contract Research Organization), depuis l’acquisition d’Axiodis CRO cet été 2025.

Cette décision stratégique permet une rationalisation des ressources internes, l’arrêt des dépenses associées à la R&D, et une concentration accrue sur les activités génératrices de revenus. Elle s’inscrit dans le cadre de la transformation du modèle économique d’Oxurion, désormais axé sur la rentabilité et la croissance externe ciblée.



Dans cette dynamique, la société poursuit activement l’étude d’opportunités d’acquisition complémentaires, avec l’objectif de constituer un groupe intégré et rentable autour de la donnée clinique. Oxurion précise que seules les sociétés rentables, dotées d’un savoir-faire différenciant et d’un fort potentiel de croissance, seront considérées dans le cadre de cette stratégie sélective. Plusieurs cibles stratégiques en Europe sont actuellement en cours d’évaluation ou d’approche.



