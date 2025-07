Oxurion envisage de lancer une stratégie de diversification de sa trésorerie en actifs numériques dans le cadre d’un accord indicatif de 10 M€ avec son principal investisseur

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie long terme de consolidation financière et de soutien à la croissance.



• Oxurion rentre en négociation avec Atlas Special Opportunities pour un nouveau programme d’obligation convertibles d’un total de 10M€ par tranches de 1M€ convertible avec une prime de 10% par rapport au cours pondéré des 15 derniers jours

• Le produit de ces émissions a pour vocation à être investi en Bitcoin et Ethereum

• Oxurion entend capitaliser sur cette exposition long terme au Bitcoin et à l’Ethereum comme levier complémentaire de création de valeur au service de sa stratégie de croissance dans son activité principale.



Louvain, Belgique, 22 juillet 2025, 08h30, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), annonce avoir conclu un accord indicatif (accord de principe) avec le fonds Atlas Special Opportunities, prévoyant la mise en place d’une ligne de financement en obligations convertibles d’un montant total de 10 millions d’euros, destinée à soutenir la mise en œuvre d’une nouvelle politique d’investissement de la trésorerie qui sera dégagée par ce nouveau financement, dédiée à une exposition ciblée à des actifs numériques.



La Société vise un closing de l’opération avant la fin du mois d’août 2025, sous réserve de la finalisation de la documentation contractuelle et de l’obtention des autorisations requises. Le financement actuel demeure en place.



