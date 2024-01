Oxurion annonce une nouvelle stratégie de réduction des risques et de diversification

Pascal Ghoson, CEO d'Oxurion, déclare: "Oxurion présente aujourd'hui sa nouvelle stratégie, qui vise à diversifier davantage les activités en cours et à réduire les risques. Nous poursuivrons nos activités avec 10 salariés à partir de mars 2024 et rechercherons des opportunités M&A (acquisition), en mettant l'accent sur les entreprises du secteur de la santé afin de tirer parti de l'expertise de l'équipe. Cette approche n'est pas seulement une question de croissance ; il s'agit de renforcer notre présence sur le marché à l'aide d'un business plan solide."



Amélioration de la stratégie de financement

Atlas est actuellement le principal partenaire financier d'Oxurion, ayant investi dans la société par le biais d'obligations convertibles. "À l'avenir, nous avons l'intention d'utiliser des fonds propres et des financements obligataires pour atteindre nos objectifs M&A. Nous envisageons des transactions M&A dans le domaine des de la santé, où nous pouvons apporter le plus de valeur ajoutée avec l'équipe actuelle. Nos activités M&A se concentreront donc principalement sur la santé en France et au Benelux. Nous sommes intéressés par des entreprises matures, génératrices de revenus, à faible risque et à fort potentiel," ajoute Pascal Ghoson.



