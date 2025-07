Oxurion annonce la levée de la seconde condition suspensive dans l’acquisition d’Axiodis

Louvain, BELGIQUE – 10 juillet 2025 – 17h45, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), entreprise biopharmaceutique basée à Louvain, annonce la levée de la seconde condition suspensive dans le cadre de l’acquisition de 72 % du capital d’Axiodis CRO par sa filiale française.



Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a confirmé que l’opération envisagée ne relevait pas du champ d’application du contrôle des investissements étrangers en France, au titre de l’article L.151-3 du Code monétaire et financier.



Cette décision marque la levée de la condition suspensive réglementaire relative à la procédure FDI (Foreign Direct Investment).

Oxurion finalise à présent le financement de l’opération en vue d’un closing dans les 30 prochains jours.



À propos d'Oxurion

Oxurion (Euronext Bruxelles : OXUR) est un groupe biopharmaceutique en transition, qui combine innovation thérapeutique et technologies appliquées à la recherche clinique. À travers son pôle technologique en pleine expansion, Oxurion développe une expertise intégrée autour de la donnée clinique, avec pour ambition d’accélérer, sécuriser et transformer les processus de développement de nouveaux traitements. Le siège social d'Oxurion se trouve à Louvain. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante www.oxurion.com.

