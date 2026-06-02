Oxford Biomedica dans le rouge malgré Jefferies

Oxford Biomedica cède du terrain à Londres (-1,38%, à 6,075 livres sterling) malgré une note positive de Jefferies, qui a maintenu son conseil à l'achat et sa cible de cours à 8,27 livres sterling.

Les analystes indiquent que la société spécialisée dans les thérapies cellulaires et géniques organise aujourd'hui sa Journée investisseurs au cours de laquelle les membres de l'équipe de direction présenteront les principales priorités stratégiques.

Pour Jefferies, la principale information de la publication de ce matin est l'ambition d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 500 millions de livres sterling pour l'exercice 2030, là où la banque d'investissement américaine tablait sur 490 millions et le consensus sur 442 millions.

Les analystes notent que cet objectif de ventes à moyen terme est susceptible de rester concentré sur la première partie de la période, reflétant les taux de croissance élevés intégrés dans les prévisions actuelles à court terme, ce qui implique une modération de la croissance vers la fin de la période. Jefferies note également qu'un "chemin clair vers une rentabilité durable et la génération de flux de trésorerie est également détaillée dans le cadre de cette ambition".