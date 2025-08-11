 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Owens & Minor dégringole après un chiffre d'affaires raté au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions du distributeur de matériel médical Owens & Minor OMI.N chutent de 23,3 % à 5,44 $

** La société annonce un chiffre d'affaires de 681,9 millions de dollars au deuxième trimestre pour les activités poursuivies, contre une estimation moyenne des analystes de 2,73 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** OMI est en train de finaliser la cession de son activité Products & Healthcare Services, qui distribue des produits aux prestataires de soins de santé et aux fabricants

** L'entreprise prévoit pour 2025 un chiffre d'affaires provenant des activités poursuivies compris entre 2,76 milliards et 2,82 milliards de dollars

** Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 3,03 milliards de dollars pour l'unité restante qui distribue des produits directement aux patients

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de ~57% depuis le début de l'année

Valeurs associées

OWENS & MINOR
4,798 USD NYSE -32,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

