Owens & Minor dégringole après un chiffre d'affaires raté au deuxième trimestre

11 août - ** Les actions du distributeur de matériel médical Owens & Minor OMI.N chutent de 23,3 % à 5,44 $

** La société annonce un chiffre d'affaires de 681,9 millions de dollars au deuxième trimestre pour les activités poursuivies, contre une estimation moyenne des analystes de 2,73 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** OMI est en train de finaliser la cession de son activité Products & Healthcare Services, qui distribue des produits aux prestataires de soins de santé et aux fabricants

** L'entreprise prévoit pour 2025 un chiffre d'affaires provenant des activités poursuivies compris entre 2,76 milliards et 2,82 milliards de dollars

** Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 3,03 milliards de dollars pour l'unité restante qui distribue des produits directement aux patients

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de ~57% depuis le début de l'année