Ovintiv va racheter Logan Energy pour 890 millions de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le secteur pétrolier de Montney

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Le producteur de pétrole et de gaz Ovintiv OVV.N a annoncé lundi qu'il allait acquérir le producteur canadien Logan Energy LGN.V dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire valorisant la société à environ 890 millions de dollars, dette comprise.

Voici plus de détails:

* Ovintiv verserait 1,40 dollar canadien (0,9986 dollar) par action pour Logan

* Cette opération permettrait d’ajouter environ 266 000 acres nets dans la région de Montney, riche en pétrole, ainsi qu’une production d’environ 20 000 barils équivalent pétrole par jour

* Ovintiv a indiqué que cette acquisition ajouterait environ 420 sites de forage nets, dont 220 puits à haut rendement

* Cette opération permettrait également de générer des synergies de coûts annuelles d’environ 60 millions de dollars

* La transaction devrait être finalisée au début du premier trimestre 2027

* Les actifs comprennent deux stations de traitement du pétrole et des participations dans deux installations de traitement du gaz, qui, selon Ovintiv, devraient soutenir les marges et la croissance future de la production

* Dans le cadre de cette opération, Logan procédera à la scission de sa filiale nouvellement créée, Logan Oil Corp, au profit de ses actionnaires

* Les actionnaires de Logan recevront également des actions de la société scindée Logan Oil Corp, initialement évaluées à environ 0,08 dollar canadien par action Logan, ainsi que des bons de souscription, ce qui porte la contrepartie totale à environ 1,48 dollar canadien par action

* En 2024, Ovintiv a accepté d'acquérir les actifs de Paramount Resources dans le bassin de Montney pour 2,38 milliards de dollars, tout en cédant ses activités de l'Uinta, dans l'Utah, à FourPoint Resources pour 2 milliards de dollars

(1 dollar = 1,4020 dollar canadien)