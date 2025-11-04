Ovintiv rachète NuVista Energy pour 2,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ovintiv OVV.N a déclaré mardi qu'elle allait acquérir NuVista Energy NVA.TO dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 2,7 milliards de dollars.