Ovintiv rachète NuVista Energy pour 2,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 23:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ovintiv OVV.N a déclaré mardi qu'elle allait acquérir NuVista Energy NVA.TO dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 2,7 milliards de dollars.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,27 USD NYMEX +0,59%
NUVISTA ENERGY
16,920 CAD TSX +1,44%
OVINTIV
37,270 USD NYSE -0,72%
Pétrole Brent
64,30 USD Ice Europ -0,83%
Pétrole WTI
60,38 USD Ice Europ -1,08%
