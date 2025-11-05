OVHcloud : Une alternative souveraine

OVHcloud est un acteur majeur du cloud européen, reconnu pour ses infrastructures souveraines et sa maîtrise technologique. Fondé en 1999 et coté à Paris, le groupe propose des solutions IaaS et PaaS adaptées aux besoins des entreprises et administrations. Face à la domination américaine, OVHcloud mise sur la sécurité, la localisation des données et l’efficacité énergétique de ses centres pour consolider sa place dans un marché en forte expansion.
Sur le plan financier, OVHcloud a franchi en FY 2025 le seuil du milliard d’euros de chiffre d’affaires, en hausse de +9,3 % LFL, avec un TCAM de +11,2 % sur 2020‑2025. Son modèle intégré génère des marges élevées, avec un EBITDA ajusté représentant 40,4 % du chiffre d’affaires. Malgré l’intensité capitalistique du secteur, le groupe a dégagé un FCF unlevered positif pour la première fois en 2024 (25 M€), doublé en 2025 à 58 M€, marquant une étape clé dans sa trajectoire de génération de cash.
Notre scénario prévoit un TCAM de +7,9 % sur la top line entre 2026 et 2028. À horizon 2028, notre estimation de FCF unlevered s’établit à 142 M€, traduisant un TCAM de +35,6 % sur 2025‑2028. La marge opérationnelle devrait se stabiliser autour de 15 % à plus long terme.
En cohérence avec ces perspectives, nous fixons un objectif de cours à 10,2 € (+25%) et recommandons l’achat sur la base d’une valorisation par DCF et comparables.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer