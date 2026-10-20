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OVHcloud table sur une croissance plus rapide en 2027 après avoir enregistré son premier flux de trésorerie positif depuis son introduction en bourse
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 09:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des performances du marché aux paragraphes 1 et 3; ajout d'éléments de contexte au paragraphe 2.)

* Le flux de trésorerie disponible ajusté s'élève à 24,7 millions d'euros, contre une sortie de 27,0 millions d'euros l'année dernière

* OVHcloud prévoit une croissance de son chiffre d’affaires supérieure à 10 % et un flux de trésorerie positif pour l’exercice 2027

* Le chiffre d’affaires de Digital Scalers progresse de 12,4 % pour atteindre 359,1 millions d’euros et représente 31 % du chiffre d’affaires total

par Leo Marchandon

L’opérateur cloud français OVHcloud

OVH.PA a annoncé son premier flux de trésorerie disponible ajusté positif depuis son introduction en bourse en 2021 et prévoit une accélération de la croissance de son chiffre d’affaires pour l’exercice se terminant en août 2027, ce qui a fait grimper son cours de plus de 10 % mardi.

Cette étape importante signifie qu’OVHcloud, le plus grand hyperscaler d’Europe qui cherche à rivaliser avec des acteurs tels que Microsoft Azure MSFT.O , Google Cloud GOOGL.O et AWS d’Amazon AMZN.O , couvre désormais ses importantes dépenses d’investissement grâce à ses propres activités, après cinq années de pertes en matière de génération de trésorerie.

La valeur des actions d’OVHcloud a plus que doublé depuis le début de l’année 2026.

Le chiffre d’affaires de la société a progressé de 7,2 % pour atteindre 1,15 milliard d’euros (1,29 milliard de dollars) au cours de l’exercice clos le 31 août. Elle prévoit une croissance supérieure à 10 % pour l’année en cours, ainsi qu’une génération continue de flux de trésorerie positifs.

L’accélération de la croissance au quatrième trimestre a été portée par le segment Digital Scalers, a déclaré le directeur général Octave Klaba à Reuters, suite à la réorganisation de l’offre de l’entreprise depuis son retour il y a un an.

Digital Scalers, qui s'adresse à des clients dépensant plus de 2 000 € par mois, a affiché une croissance comparable de son chiffre d'affaires de 12,4 %, à 359,1 millions d'euros, et a représenté 31 % des ventes de l'entreprise. Le chiffre d'affaires du cloud public a progressé de 18,9 %, à 255,1 millions d'euros.

Octave Klaba a déclaré que l’année avait été placée sous le signe de la rigueur et qu’OVHcloud était “revenu à ses fondamentaux”.

Le flux de trésorerie disponible ajusté a atteint 24,7 millions d’euros, contre une sortie de 27,0 millions d’euros il y a un an. Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda ajusté) a progressé de 9,7 % pour s’établir à 480,5 millions d’euros, soit une marge de 42,0 %. Pour l’exercice 2027, l’entreprise vise à porter cette marge au-delà de 42,5 %.

La dette nette s’est établie à 1,16 milliard d’euros, soit 2,7 fois son Ebitda ajusté, contre 2,9 fois à la fin de l’exercice précédent. La société dispose de 255 millions d’euros de liquidités disponibles et n’a aucun remboursement de dette significatif à effectuer avant l’exercice 2030, a-t-elle précisé.

(1 dollar = 0,8904 euro)

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