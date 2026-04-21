OVHcloud rend son infrastructure disponible aux clients Aiven via la console Aiven

* OVHcloud rend son infrastructure disponible pour clients Aiven, via sélection de régions OVHcloud directement depuis console Aiven. * Accès annoncé à une infrastructure dite souveraine, dans plusieurs régions OVHcloud non soumises à des lois extraterritoriales. * Collaboration vise à élargir choix des clients européens sur souveraineté des données, flexibilité multi-cloud. * Aiven met en avant une gestion unifiée des workloads sur différentes infrastructures, avec recours à standards ouverts pour limiter verrouillage fournisseur. * OVHcloud souligne enjeu d’autonomie stratégique, citant 92% des données européennes stockées aux États-Unis. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. OVH Groupe SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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