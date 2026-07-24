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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 08:54
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* CARREFOUR CARR.PA - Le détaillant français a fait état jeudi d'un résultat opérationnel courant en hausse au premier semestre bien qu'inférieur aux attentes, tout en confirmant ses objectifs.

* UBISOFT UBIP.PA - L'éditeur français de jeux vidéo a fait état jeudi de net bookings légèrement supérieures à son objectif au premier trimestre, bien qu'en baisse sur un an, le groupe en pleine réorganisation citant une base de comparaison élevée.

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA A fait état jeudi d'un bond de 27% du chiffres d'affaires au premier semestre, tandis que le carnet de commandes ressort en recul de 6% sur un an à fin juin, alors que le groupe publie ses résultats financiers quelques semaines après un accord en vue de son acquisition par Thalès TCFP.PA.

* LISI GFII.PA a fait état jeudi d'un Ebitda en hausse de 11,4% au premier semestre, citant les gains de productivité et la montée en valeur de son portefeuille produits dans les deux divisions, tout en confirmant ses objectifs.

* ACCOR ACCP.PA a annoncé vendredi la signature avec le géant américain de la gestion d'actifs Blackstone BX.N d'un acte de cession définitif de la participation d'environ 30,7% du groupe hôtelier français dans la société Essendi, pour un montant pouvant atteindre environ 975 millions d'euros.

* ALLIANZ ALVG.DE - La banque mondiale HSBC 0005.HK

HSBA.L a accepté de céder ses activités d'assurance vie et santé à Singapour au groupe allemand pour un montant de 2,7 milliards de dollars singapouriens (1,84 milliards d'euros), afin de réduire ses activités non stratégiques et de se concentrer sur la gestion de patrimoine et de banque de gros en Asie.

* VOLKSWAGEN VOWG.DE a annoncé vendredi ne plus s'attendre à enregistrer une croissance cette année, renonçant à sa prévision précédente et ouvrant la voie à une restructuration profonde visant à protéger le constructeur allemand contre des droits de douane coûteux et une concurrence chinoise de plus en plus intense.

* SANOFI SASY.PA - Le laboratoire français a annoncé vendredi l'arrêt du développement clinique de l'amlitélimab, son anticorps monoclonal contre la dermatite atopique, une maladie de peau inflammatoire chronique, citant la revue stratégique en cours de son portefeuille de développement.

* SIGNIFY LIGHT.AS a annoncé vendredi un chiffre d'affaires au deuxième trimestre conforme aux attentes et a confirmé ses prévisions de marge bénéficiaire pour 2026.

* SABADELL SABE.MC - La banque espagnole a annoncé vendredi que son bénéfice net du deuxième trimestre avait progressé de 28% sur un an, grâce à des plus-values de 322 millions d'euros réalisées sur la cession de sa filiale britannique TSB, qui ont compensé en partie la baisse des revenus liés aux prêts.

* ACERINOX ACX.MC - Le sidérurgiste espagnol a annoncé vendredi un bénéfice supérieur aux prévisions pour le deuxième trimestre et a laissé entrevoir une poursuite de la croissance au troisième trimestre, grâce à de solides performances aux États-Unis et à une reprise en Europe.

* RECKITT BENCKISER a conclu vendredi un accord visant à céder son activité russe de produits d'hygiène au fabricant local de biens de consommation Arnest Management, alors que la société britannique poursuit le retrait de ses activités en Russie.

* NESTE - Le producteur finlandais de biocarburants et raffineur de pétrole a annoncé vendredi un bénéfice de base au deuxième trimestre légèrement inférieur aux attentes du marché, tout en enregistrant une marge commerciale record dans son activité de produits renouvelables, portée par les perturbations d'approvisionnement liées aux conflits au Moyen-Orient.

(Rédigé par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ACCOR
46,310 EUR Euronext Paris +2,07%
ACERINOX
11,9100 EUR Sibe +1,45%
ALLIANZ
427,100 EUR XETRA +0,64%
BANCO SABADELL
3,1320 EUR Sibe -0,25%
BLACKSTONE
129,960 USD NYSE +4,39%
CARREFOUR
15,705 EUR Euronext Paris -4,85%
EXAIL TECHNOLOGIES
124,200 EUR Euronext Paris +0,08%
Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
HSBC HLDG
1 552,100 GBX LSE +1,64%
LISI
66,900 EUR Euronext Paris +5,19%
NESTE
31,410 EUR Tradegate -7,59%
NESTE
31,110 EUR LSE Intl -7,66%
Pétrole Brent
98,40 USD Ice Europ -2,61%
Pétrole WTI
90,45 USD Ice Europ -2,44%
RECKITT BEN
4 963,000 GBX LSE +0,51%
RECKITT BENCK GR
117,525 GBX LSE -98,19%
SANOFI
76,030 EUR Euronext Paris -0,43%
SIGNIFY
14,570 EUR Euronext Amsterdam -8,82%
UBISOFT
4,825 EUR Euronext Paris +2,12%
VOLKSWAGEN
73,100 EUR XETRA -1,02%
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