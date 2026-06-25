OVHcloud, porté par le Cloud Public, confirme ses objectifs annuels

Le groupe français a dégagé une croissance organique de 6,9% au 3e trimestre fiscal, soutenue par le Cloud Public. Le management confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2026. Le titre, porté par la thématique de la souveraineté, a déjà gagné 120% depuis le 1er janvier.

Au troisième trimestre de l'exercice 2026, OVHcloud a réalisé un chiffre d'affaires de 289,6 millions d'euros, en hausse de 6,9% en données comparables par rapport à la même période de l'année précédente. Cette croissance repose principalement sur le Cloud Public, dont le chiffre d'affaires a progressé de 20,2% à données comparables, à 65,6 millions d'euros.

Le Cloud Privé, qui représente 60,1% du chiffre d'affaires trimestriel, a généré 174 millions d'euros, en hausse de 4%. Le Webcloud affiche pour sa part une croissance de 2%, avec un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros.

La demande des clients existants reste soutenue. Le taux de rétention net du chiffre d'affaires s'établit à 102%, malgré un mouvement d'optimisation observé sur l'activité Hosted Private Cloud.

En France, qui représente 48% du chiffre d'affaires du groupe, les revenus progressent de 5,8% à données comparables. L'Europe hors France enregistre une croissance de 7,4%, tandis que le reste du monde affiche une hausse de 8,6%.

Les objectifs sont confirmés

Fort de ces résultats, OVHcloud confirme ses objectifs pour l'exercice 2026. Le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7%, une marge d'EBITDA ajusté supérieure à celle de 2025, un Capex ajusté représentant entre 33% et 35% du chiffre d'affaires, ainsi qu'un Levered Free Cash-Flow positif.

Parallèlement, OVHcloud poursuit le renforcement de son offre. Le groupe a réorganisé sa force commerciale dédiée aux entreprises, annoncé l'acquisition de Gladia afin d'enrichir son Lab AI avec des technologies d'IA vocale, et présenté en avant-première OVHai Workspace, une plateforme collaborative d'agents d'intelligence artificielle.

Enfin, le consortium DEEP, auquel participe OVHcloud, a été retenu par la Commission européenne pour fournir un cloud souverain aux institutions de l'Union européenne. Ce marché est plafonné à 180 millions d'euros sur une durée de six ans.