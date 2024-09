Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OVHcloud: nouvelle gamme de serveurs dédiés Eco information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - OVHcloud annonce le lancement de sa nouvelle génération de serveurs dédiés Eco, destinés aux particuliers et petites entreprises, serveurs qui 'mettent à profit les engagements du groupe en matière de durabilité et sont inspirés des principes de l'économie circulaire'.



Ainsi les serveurs Kimsufi, So you Start ou Rise de cette gamme 'insufflent une nouvelle vie aux principaux composants qui les constituent' et font l'objet d'une série de tests exigeants pour 'servir les projets de leurs utilisateurs tout au long de leur durée de vie'.



OVHcloud ajoute proposer pour cette gamme des niveaux de performances supérieurs, la bande passante publique garantie s'établissant désormais à 300 Mbps pour les clients So You Start quand la bande passante privée passe à 500 Mbps pour les clients Rise.





