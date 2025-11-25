 Aller au contenu principal
OVHcloud : Morgan Stanley abandonne sa recommandation négative
information fournie par AOF 25/11/2025 à 10:44

(AOF) - Morgan Stanley a relevé sa recommandation de Sous-pondérer à Pondération en ligne et confirmé son objectif de cours de 9,05 euros sur OVHcloud . Le bureau d'études juge que le ratio risque-rentabilité est désormais plus équilibré à la suite de la baisse de l'action, provoquée par des prévisions de revenus annuels décevantes. Il prévoit que sur l'exercice 2026, OVH sera en mesure de répondre aux attentes de croissance revues à la baisse. L'analyste anticipe une croissance organique des revenus de 6,7% contre 6,4% pour le consensus Visible Alpha.

Valeurs associées

OVHCLOUD
7,8400 EUR Euronext Paris +3,91%
    Pour une valeur de croissance 6 à 7% de croissance, c'est vraiment très (trop) faible.

    Valeur toujours trop chere, surcoté

