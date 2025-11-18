 Aller au contenu principal
OVHcloud met en oeuvre un programme de rachat d’actions
information fournie par AOF 18/11/2025 à 09:57

(AOF) - OVH Groupe a annoncé la signature avec un prestataire de service d'investissement d'un mandat pour le rachat d'actions OVH Groupe jusqu'à un montant maximum de 10 millions d'euros sur une période allant du 18 novembre 2025 au 06 août 2026. Cette opération a notamment pour objet l'acquisition de titres en vue de leur livraison dans le cadre de plans d'actions gratuites venant à échéance et l'attribution ou la cession d'actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dividendes

Valeurs associées

OVHCLOUD
7,4300 EUR Euronext Paris +1,99%
