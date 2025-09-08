OVHcloud lance une nouvelle offre destinée aux PME
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 09:56
Dans un communiqué, le groupe français explique que sa solution, baptisée 'Public VCF as-a-Service', a été imaginée afin de protéger les investissements de ses clients VMware de longue date, mais aussi afin de fournir aux nouveaux clients une plateforme puissante leur permettant de construire et de moderniser leurs charges de travail.
L'offre - qui s'adresse également aux fournisseurs de services gérés (MSP) - est censée permettre aux organisations de déployer rapidement au sein de leur 'cloud' un environnement VMware, la filiale de logiciels de virtualisation de Broadcom, susceptible d'être mis à l'échelle, voire de migrer leurs charges de travail VMware sur un 'cloud' de confiance
OVH explique avoir voulu mettre en place une approche optimisée, permettant l'accès aux seuls composants nécessaires, sans la complexité de la suite VMware.
Afin que son offre reste à la pointe de la technologie, le groupe prévoit de l'enrichit de nouvelles fonctionnalités dans les mois à venir.
La solution 'OVHcloud Public VCF as-a-Service' sera proposée à un tarif mensuel hors taxes à partir de 299 euros avec 16 vCPU, 64 Go de mémoire et 1 To de stockage.
Valeurs associées
|10,1400 EUR
|Euronext Paris
|-1,65%
