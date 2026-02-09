 Aller au contenu principal
OVHcloud lance une nouvelle gamme de serveurs Bare Metal 2026
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 12:02

OVHcloud fait part d'une nouvelle génération de serveurs dédiés Bare Metal 2026, une gamme entièrement renouvelée autour des derniers processeurs AMD Ryzen et AMD EPYC et "pensée pour offrir puissance, transparence et résilience aux organisations de toute taille".

"La gamme Bare Metal 2026 s'appuie sur un réseau stable avec trafic illimité, et taillé pour les architectures modernes, avec une bande passante publique garantie et illimitée de 1 à 5 Gbit/s selon les modèles et une bande passante privée jusqu'à 50 Gbit/s", précise-t-il.

Le groupe ajoute que ses serveurs Bare Metal 2026 bénéficient de son expertise en matière d'infrastructure depuis des datacenters respectueux de l'environnement grâce à son modèle responsable de watercooling.

"La sécurité et la protection des données sont assurées par des standards internationaux reconnus, et notamment la certification ISO 27001, ainsi qu'une approche européenne en faveur de la souveraineté des données", poursuit OVH.

