OVHcloud lance sa plateforme managée MKS Standard
Aidant les entreprises à renforcer leur autonomie stratégique en garantissant la maitrise de leurs données et la résilience, cette solution est aujourd'hui disponible dans la région 3-AZ Paris avant d'être déployée cet automne dans la région 3-AZ Milan.
Conçu selon une approche 'as-a-service', OVHcloud MKS Standard permet aux clients de déployer et redimensionner simplement leurs clusters à la demande, tout en garantissant l'interopérabilité avec les outils habituels.
'En proposant un service géré, OVHcloud permet aux clients de se concentrer sur l'efficacité opérationnelle et l'innovation sans se soucier de l'infrastructure sous-jacente', ajoute le fournisseur de services de cloud.
Valeurs associées
|12,3600 EUR
|Euronext Paris
|+2,66%
