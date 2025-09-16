 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 887,18
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

OVHcloud lance sa plateforme managée MKS Standard
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 13:30

OVHcloud annonce le lancement de Managed Kubernetes Service (MKS) Standard, 'nouvelle offre dans l'univers public cloud' et plateforme managée conçue pour répondre aux exigences des applications critiques dans des environnements multicloud.

Aidant les entreprises à renforcer leur autonomie stratégique en garantissant la maitrise de leurs données et la résilience, cette solution est aujourd'hui disponible dans la région 3-AZ Paris avant d'être déployée cet automne dans la région 3-AZ Milan.

Conçu selon une approche 'as-a-service', OVHcloud MKS Standard permet aux clients de déployer et redimensionner simplement leurs clusters à la demande, tout en garantissant l'interopérabilité avec les outils habituels.

'En proposant un service géré, OVHcloud permet aux clients de se concentrer sur l'efficacité opérationnelle et l'innovation sans se soucier de l'infrastructure sous-jacente', ajoute le fournisseur de services de cloud.

Valeurs associées

OVHCLOUD
12,3600 EUR Euronext Paris +2,66%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank