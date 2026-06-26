OVHcloud : Éclaircie confirmée, cap sur octobre

Publication du chiffre d’affaires du T3 2026

OVHcloud a publié jeudi matin un chiffre d'affaires T3 FY26 de 289,6M€, en hausse de +6,5% y/y (+6,9% hors effet de change), marquant une accélération séquentielle nette après +4,5% au T1 et +2,8% au T2 en publié (+6,0% puis +5,1% en LFL). Le Cloud privé progresse de +2,8% (+4,0% LFL), le Cloud public renoue avec une croissance supérieure à 20% (+22,3% publié, +20,2% LFL) et le Web cloud se maintient à +1,9% (+2,0% LFL). Sur neuf mois, le chiffre d'affaires ressort à 844,9M€ (+6,0% LFL), au cœur de la fourchette de guidance annuelle (+5% à +7%). La direction a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour FY2026.

Recommandation

Après notre initiation de couverture à l’achat avec un objectif de cours de 10,2€ début novembre, le cours a progressé de 8,16€ à 13,4€ (+64%), dépassant ainsi notre OC. À ce prix, OVHcloud se traite à 42x notre estimation d’EBIT 2026e, soit un niveau très au-dessus de la moyenne de notre échantillon (28x). Cette moyenne est en plus largement tirée par DigitalOcean, dont le multiple s'est envolé à la faveur d'un parcours boursier de plus de +200% depuis le début de l'année ; une fois ce point extrême retraité, la moyenne EV/EBIT 2026 du groupe de comparables retombe à 18x, un niveau plus de deux fois en dessous du multiple induit actuel.

Dans ce contexte il est compliqué de justifier un tel écart de valorisation malgré les qualités du dossier, nous dégradons donc le titre à Accumuler tout en relevant notre objectif de cours à 14,4€.

Cette décision relève avant tout d’une discipline de valorisation, le rerating récent ayant déjà largement intégré les perspectives de moyen terme. Dans l’immédiat, nous restons en attente des guidances d’octobre, qui devraient apporter une lecture plus structurante des fondamentaux et permettre de réévaluer la trajectoire du groupe.

Notre opinion de fond reste favorable sur le dossier. Nous relevons nos estimations 2026 avec une croissance désormais attendue à 6 % contre 5,7 % précédemment, et nous maintenons une marge d’EBE de 40,2 %, en progression par rapport aux 38,8 % anticipés pour 2025. La trajectoire à neuf mois, à 6,0 % en LFL, ainsi que l’accélération observée au T3, confortent le scénario d’un positionnement en milieu de fourchette. Le point bas du cloud privé apparaît confirmé, tandis que la montée en charge des clients Starters sur le bare metal devrait continuer d’alimenter la dynamique opérationnelle.

À plus long terme, le pivot IA, la montée en puissance de la flotte GPU et l’amélioration progressive de sa rentabilité, ainsi que les retombées du positionnement souverain, encore peu visibles dans les agrégats, constituent autant de relais susceptibles de soutenir la valorisation future.