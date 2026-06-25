OVHcloud-CA +6,9% au T3 avec le Cloud public, objectifs confirmés

OVHcloud OVH.PA a fait état jeudi d'une croissance organique en hausse de 6,9% au troisième trimestre, soutenue par son activité Cloud Public, le fournisseur de services d'informatique dématérialisée confirmant par ailleurs ses objectifs financiers pour 2026.

La région "reste du monde", qui représente 23% du chiffre d'affaires total du groupe, a mené les gains avec une croissance de 8,6% sur un an, suivi du marché européen (+7,4%) et de la France (+5,8%), selon un communiqué.

L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 289,6 millions d'euros, contre 271,9 millions l'année dernière, l'activité Cloud public ayant notamment bondi de 20,2% sur un an pour atteindre 65,6 millions d'euros.

"Dans la continuité du (premier semestre 2026), nous avons maintenu une stricte discipline financière et confirmons ainsi notre objectif de Levered Free Cash-Flow positif", a déclaré Octave Klaba, président-directeur général d’OVHcloud, cité dans le communiqué.

Le chiffre d'affaires du Cloud privé a grimpé de 4,0%, suivi du Webcloud (+2,0%).

Le taux de rétention net du chiffre d'affaires est à 102% à données comparables, représentant une hausse de la clientèle d'OVHcloud.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Leo Marchandon, édité par Augustin Turpin)