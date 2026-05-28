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OVH : tente de renouer avec les 12,7E
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 10:41

OVH tente de renouer avec le récent zénith des 12,7E du 11 mai : la "sortie par le haut" d'un corridor 11,5/12,7E valide un objectif de 13,9E.

Le titre pourrait ensuite retracer le sommet annuel des 14,5E établi en mai 2025.

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