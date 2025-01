OVH: Spiral Holdings passe sous les 5% information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 13:48









(CercleFinance.com) - Spiral Holdings SCA a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 janvier, le seuil de 5% du capital et des droits de vote d'OVH Groupe et détenir 2.875.486 actions, soit 1,51% du capital et des droits de vote du groupe de services de cloud.



Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions OVH par apport à l'offre publique de rachat initiée par la société sur ses propres actions (OPRA), conformément aux intentions exprimées dans la note d'information relative à l'OPRA.





Valeurs associées OVHCLOUD 8,51 EUR Euronext Paris +1,25%