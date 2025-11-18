 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 003,84
-1,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

OVH signe un mandat avec un PSI, ouvre une région 3-AZ à Berlin
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 10:25

OVH Groupe annonce la signature avec un prestataire de service d'investissement (PSI) d'un mandat pour le rachat d'actions jusqu'à un montant maximum de 10 000 000 euros sur une période allant de ce 18 novembre au 6 août 2026.

Cette opération vise notamment l'acquisition de titres en vue de leur livraison dans le cadre de plans d'actions gratuites venant à échéance, et la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou la mise en oeuvre de tout plan d'épargne.

Par ailleurs, OVH annonce renforcer sa présence en Allemagne avec le déploiement d'une 3e région multizone de haute disponibilité (3-AZ) à Berlin, après celles de Paris et de Milan, consolidant son ancrage sur le continent.

Conçu pour les applications critiques, le modèle 3-AZ comprend trois zones de disponibilité (AZ) indépendantes, avec des datacenters distants de quelques dizaines de kilomètres et dotés d'alimentations électriques et de connexions réseau séparées.

Valeurs associées

OVHCLOUD
7,4300 EUR Euronext Paris +1,99%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank