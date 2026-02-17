Mort de Quentin Deranque: plus de "meetings" dans les universités en cas risques de troubles à l'ordre public

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, à la sortie de l'Elysée, le 28 janvier 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a assuré mardi sur BFMTV qu'il n'y aurait pas d'autres "meetings" dans les universités si un risque de trouble à l'ordre public est avéré, quelques jours après la mort du jeune militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon.

"Avec les risques qu'on a aujourd'hui qui sont maintenant tristement très très clairs, évidemment non, il n'y aura pas d'autres meetings de ce type-là dans les établissements", a indiqué le ministre, précisant avoir envoyé une circulaire aux préfets et aux recteurs en ce sens. Il a toutefois souligné que la décision reviendrait à la fin aux présidents d'universités.

"Des discours qui ont vocation à enflammer les jeunes, à les mettre dans la rue pour avoir des interactions violentes (...), ce n'est pas possible de continuer à avoir ça aujourd'hui au sein des établissements parce que le risque de trouble est avéré et donc (...) il y a évidemment un moyen très simple d'interdire" ce type d'événement, a pointé M. Baptiste.

Selon le collectif Némésis, proche de l'extrême droite et se revendiquant féministe, Quentin Deranque était chargé, jeudi, d'assurer la sécurité de plusieurs de ses militantes venues manifester contre une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

Le jeune homme de 23 ans a succombé à des coups portés par au moins six individus masqués et cagoulés, encore non identifiés, selon des déclarations du procureur de Lyon lundi. Alors que le gouvernement a pointé du doigt le groupe antifasciste "La Jeune Garde", le procureur a refusé d'en dire plus sur le profil des agresseurs.

M. Baptiste a fait part mardi d'"une immense colère de voir que le discours politique agressif, dur, violent, se transforme en violence physique", estimant que "là, il y a une responsabilité morale de LFI qui est extrêmement forte".

La circulaire évoquée par M. Baptiste, également signée par le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, rappelle les critères que doivent prendre en compte les présidents d'université pour autoriser la mise à disposition de locaux pour des étudiants qui en font la demande pour une réunion publique: ils doivent concilier "les libertés académiques et les libertés d'expression" et le "maintien de l'ordre dans l'établissement et le bon fonctionnement du service public", en fonction du "contexte" et du "contenu de la réunion".

"Alors que la violence politique a atteint un nouveau sommet", la circulaire demande aux recteurs et préfets "d'apporter leur expertise" en prenant en compte le "climat très particulier de tensions voire de violences extrêmes autour de tels évènements, comme en témoigne la tragédie qui vient d’endeuiller Lyon".

Le document rappelle aux préfets et aux recteurs leur rôle d’accompagnement des présidents d'université dans la prise de décision sur l'annulation d'événements.