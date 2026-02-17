1,4 milliard d'euros de dépenses par an : les déplacements des agents publics au coeur d'une mission de l'IGF

David Amiel, ministre délégué chargé de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, à Paris, le 4 novembre 2025. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Cette mission a pour but d'"identifier des dysfonctionnements, de dégager des pistes d'économies et de proposer des simplifications de procédures pour les agents, précise le ministère.

Cela représene quelque 1,4 milliard d'euros de dépenses par an. L'Inspection générale des finances s'est vu confier une mission portant sur les achats de l'Etat en lien avec les déplacements professionnels des agents publics, a indiqué lundi 16 février le ministère de la Fonction publique. David Amiel, ministre délégué chargé de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, a présidé lundi le premier Conseil national de la commande publique (CNCP), présenté comme "une nouvelle étape de la reprise en main de la politique nationale de la commande publique", selon un communiqué du ministère.

"Les achats publics représentent plus de 233 milliards d’euros de marchés par an", indique-t-il. "Les achats de l'Etat liés aux déplacements professionnels feront l'objet d'une mission d'inspection dédiée pour identifier des pistes d'économies et simplifier le système". Cette mission a pour but d'"identifier des dysfonctionnements, de dégager des pistes d'économies notamment via un contrôle renforcé des prestataires, et de proposer des simplifications de procédures pour les agents afin de faciliter" leurs déplacements, précise le ministère. De premiers résultats sont attendus au printemps.

Le CNCP succède à l'Observatoire économique de la commande publique (OECP). Le CNCP est "plus représentatif" et associe l'ensemble des acteurs, tels que les acheteurs de l'Etat, locaux, de la Sécurité sociale, les centrales d'achats publiques, les fournisseurs etc.. Le CNCP a pour priorités "l'amélioration du pilotage de la commande publique", "la simplification des procédures grâce au numérique" et "le renforcement de la souveraineté des achats".