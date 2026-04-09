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OVH : risque de rupture du palier des 2,41E
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 16:16

Après plusieurs échecs sous 2,60E, OVH retombe vers 2,45E et cela fait ressurgir un risque de rupture du palier des 2,41E, en direction des 2,25E, l'ex-support du 18 novembre 2025, ce qui comblerait au passage l'ex-"gap" des 2,33E du 31/12/2025.

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