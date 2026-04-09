Trêve fragile au Moyen-Orient: les Bourses européennes clôturent en repli

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les principales Bourses européennes ont clôturé en repli jeudi, déçues par la fragilité de la trêve au Moyen-Orient après les gains de la veille à l'annonce d'un cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le repli a été net à Francfort (-1,14%) et moins accentué à Paris (-0,22%). Soutenu par les valeurs pétrolières, Londres a terminé proche de l'équilibre (-0,05%). A contre-courant, Milan a progressé (+0,50%).

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