Soumission chimique: le Sénat prévoit des formations pour les élus après l'affaire Guerriau

Le président du Sénat, Gérard Larcher, à Versailles le 6 novembre 2025 ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Le président du Sénat, Gérard Larcher, a demandé jeudi la mise en place à la rentrée de formations sur la soumission chimique à l'attention des élus de la chambre haute, secouée par l'affaire Joël Guerriau depuis 2023.

Lors de la réunion du Bureau du Sénat jeudi, le patron Les Républicains de la Haute assemblée a mandaté un sénateur pour "étudier les modalités pratiques afin que ces nouvelles formations soient proposées dès la reconstitution du Sénat en octobre prochain, à l'issue des élections sénatoriales", indique le Sénat dans un communiqué. Ces formations seraient proposées aux sénateurs et aux assistants parlementaires.

Ancien sénateur Horizons, Joël Guerriau a été condamné fin janvier à quatre ans de prison, dont 18 mois ferme, jugé coupable d'avoir drogué en 2023 la députée Sandrine Josso en vue de la violer. Il a plaidé un accident et a fait appel.

L'affaire avait connu un retentissement important au Palais du Luxembourg, Mme Josso ayant à plusieurs reprises reproché son inaction à la présidence de l'institution, lui demandant de sortir du "silence".

"Afin de prendre la mesure d'un phénomène en constante progression", Gérard Larcher a demandé que les principaux enseignements d'un rapport sur la soumission chimique, co-écrit par la députée MoDem avec la sénatrice du Parti radical Véronique Guillotin, soient présentés jeudi lors du Bureau du Sénat.

Lors de cette réunion de la plus haute instance du Sénat, le ténor des Républicains a dit "souhait(er) que le combat essentiel pour la protection des victimes se poursuive", indique la chambre haute dans un communiqué.

"Merci à Gérard Larcher d'accompagner ce combat. J'ai la conviction profonde que c'est en s'alliant que la peur changera de camp. Pour ce combat contre toutes les formes de violences sexuelles et sexistes, les actions doivent aussi venir d'en haut", a réagi Sandrine Josso sur X.