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OVH : 'gap' de rupture sous 15,85 EUR, enfonce 14,5 EUR
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 09:48
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OVH matérialise un "gap" de rupture sous 15,85 EUR, le titre enfonce dans la foulée la MM50 (15,5 EUR) puis 14,5 EUR.

OVH pourrait tenter de reprendre appui sur la MM100 qui gravite vers 14 EUR, le support suivant coïncide avec le "gap" des 13,47 EUR du 17 juillet.

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