 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 213,34
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

OVH fait évoluer sa gouvernance
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 10:01

Le Conseil d'Administration, réuni le 20 octobre, a décidé d'adapter sa gouvernance.

Il met fin à la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, ce qui entraîne la fin du mandat de Benjamin Revcolevschi.

Le Conseil d'Administration a voté à l'unanimité la nomination d'Octave Klaba au poste de Président-Directeur Général d'OVH Groupe à compter du 20 octobre 2025.

'En réunissant les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, le Groupe renforce le lien entre vision, stratégie et exécution' indique le groupe.

Octave Klaba, Président-Directeur Général a déclaré : ' Nous démarrons le nouveau Plan Stratégique de 5 ans, durant lequel nos clients pourront profiter des dix dernières années d'investissements massifs déployés dans les datacenters et le Software.'.

Valeurs associées

OVHCLOUD
9,3300 EUR Euronext Paris -16,62%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank