OVH fait évoluer sa gouvernance
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 10:01
Il met fin à la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, ce qui entraîne la fin du mandat de Benjamin Revcolevschi.
Le Conseil d'Administration a voté à l'unanimité la nomination d'Octave Klaba au poste de Président-Directeur Général d'OVH Groupe à compter du 20 octobre 2025.
'En réunissant les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, le Groupe renforce le lien entre vision, stratégie et exécution' indique le groupe.
Octave Klaba, Président-Directeur Général a déclaré : ' Nous démarrons le nouveau Plan Stratégique de 5 ans, durant lequel nos clients pourront profiter des dix dernières années d'investissements massifs déployés dans les datacenters et le Software.'.
Valeurs associées
|9,3300 EUR
|Euronext Paris
|-16,62%
A lire aussi
-
Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché mardi pour retrouver un garçon diabétique de 13 ans enlevé lundi soir dans un foyer de Haute-Vienne, et son père a été placé en garde à vue, selon une source proche du dossier. "Rayan, 13 ans, de type nord-africain, ... Lire la suite
-
La nouvelle mesure du "R-PASS", imposée à la fois aux entreprises locales et étrangères en raison, entrera en vigueur en 2027. Les contours de la taxe poids-lourds bientôt appliquée en Alsace se précisent. Les camions empruntant les grands axes routiers alsaciens ... Lire la suite
-
Repsol annonce la signature d'un accord inédit de 8 ans avec Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) pour la fourniture de carburants marins renouvelables au port de Barcelone. À partir de la saison 2026, le groupe livrera des biocarburants, puis du méthanol renouvelable ... Lire la suite
-
(AOF) - OVHcloud flanche de 15,42% à 9,465 euros après avoir dévoilé des prévisions de croissance plus faibles qu'attendu pour l'exercice 2025-2026. Le spécialiste européen du cloud anticipe un ralentissement de la croissance de ses revenus organiques, qui devrait ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer