 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OVH annonce le départ de sa dirfin Stéphanie Besnier
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 07:38
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le logo de la société française de cloud computing OVHcloud est visible sur le bâtiment d'un centre de données à Strasbourg

Le logo de la société française de cloud computing OVHcloud est visible sur le bâtiment d'un centre de données à Strasbourg

OVH ‌group a annoncé mardi ​le départ de la directrice financière ("Chief Financial Officer") d'OVHcloud Stéphanie ​Besnier à la fin du ​mois et l'engagement ⁠du processus de recrutement ‌d'un successeur.

Le fournisseur de services d'informatique dématérialisée salue ​dans ‌un communiqué le travail ⁠réalisé par Stéphanie Besnier, notamment durant les 12 derniers mois ⁠sur ‌l'élaboration du plan stratégique ⁠à cinq ans et ‌du dubget annuel ⁠2027.

"Le refinancement du Groupe est ⁠sécurisé ‌jusqu’en 2030", déclare Octave Klaba, ​fondateur et ‌président-directeur général, dans le communiqué.

Stéphanie Besnier exercera ​ses fonctions jusqu’au 31 août et Julien ⁠Rabette, directeur financier adjoint, assurera ensuite ses fonctions par interim, précise OVH group.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

OVHCLOUD
16,100 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 07:57

    Elle était formidable donc on s'en sépare...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu à Mérignac en Gironde le 17 août 2026 ( POOL / Christophe ARCHAMBAULT )
    Lecornu veut hâter la reconstruction de Mayotte un an et demi après le cyclone Chido
    information fournie par AFP 26.08.2026 08:11 

    Sébastien Lecornu arrive à Mayotte mercredi pour tenter d'accélérer la reconstruction de l'archipel, qui tarde à se concrétiser un an et demi après le passage dévastateur du cyclone Chido, et où le Rassemblement national progresse. Le Premier ministre, qui sera ... Lire la suite

  • Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam
    L'Europe vue en légère hausse avant Nvidia, face à la chute du pétrole
    information fournie par Reuters 26.08.2026 07:46 

    par Coralie Lamarque Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi à l'ouverture, ‌des espoirs de réouverture du détroit d'Ormuz faisant chuter les cours du Brent, dans l'attente des résultats décisifs de Nvidia. D'après les premières ... Lire la suite

  • EUTELSAT : Sous les résistances, une consolidation est probable
    EUTELSAT : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 26.08.2026 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • AXA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    AXA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 26.08.2026 07:41 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87 -0,05%
Or
4 633,06 -0,55%
CAC 40
8 439,2 0,00%
EUR/USD SPOT
1,16623 -0,08%
BIOPHYTIS
0,08 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank