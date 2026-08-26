OVH annonce le départ de sa dirfin Stéphanie Besnier

Le logo de la société française de cloud computing OVHcloud est visible sur le bâtiment d'un centre de données à Strasbourg

OVH ‌group a annoncé mardi ​le départ de la directrice financière ("Chief Financial Officer") d'OVHcloud Stéphanie ​Besnier à la fin du ​mois et l'engagement ⁠du processus de recrutement ‌d'un successeur.

Le fournisseur de services d'informatique dématérialisée salue ​dans ‌un communiqué le travail ⁠réalisé par Stéphanie Besnier, notamment durant les 12 derniers mois ⁠sur ‌l'élaboration du plan stratégique ⁠à cinq ans et ‌du dubget annuel ⁠2027.

"Le refinancement du Groupe est ⁠sécurisé ‌jusqu’en 2030", déclare Octave Klaba, ​fondateur et ‌président-directeur général, dans le communiqué.

Stéphanie Besnier exercera ​ses fonctions jusqu’au 31 août et Julien ⁠Rabette, directeur financier adjoint, assurera ensuite ses fonctions par interim, précise OVH group.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)