OVH annonce le départ de sa dirfin Stéphanie Besnier

Le logo de la société française de cloud computing OVHcloud est visible sur le bâtiment d'un centre de données à Strasbourg
OVH group a annoncé mardi le départ de la directrice financière ("Chief Financial Officer") d'OVHcloud Stéphanie Besnier à la fin du mois et l'engagement du processus de recrutement d'un successeur.
Le fournisseur de services d'informatique dématérialisée salue dans un communiqué le travail réalisé par Stéphanie Besnier, notamment durant les 12 derniers mois sur l'élaboration du plan stratégique à cinq ans et du dubget annuel 2027.
"Le refinancement du Groupe est sécurisé jusqu’en 2030", déclare Octave Klaba, fondateur et président-directeur général, dans le communiqué.
Stéphanie Besnier exercera ses fonctions jusqu’au 31 août et Julien Rabette, directeur financier adjoint, assurera ensuite ses fonctions par interim, précise OVH group.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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