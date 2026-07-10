OVH : -20% en 4 séances, support oblique compromis

C'est allé très vite sur OVH : test des 17,6 EUR le 6 juillet, retour sur 14,4 EUR le 10.

Pour résumer, -20% en 4 séances, un support oblique compromis et un signal baissier qui serait confirmé sous la MM50 qui gravite vers 14,25 EUR.

La correction pourrait s'accélérer en cas d'enfoncement des 13,4 EUR, le plancher testé le 25 juin, la MM100 procurant ensuite un soutien technique vers 12,00 EUR.