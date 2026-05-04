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Ouvrir le détroit, ou peut-être pas
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 06:30

Wayne Cole nous donne le point sur la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux.

Une nouvelle semaine commence et nous revenons à la surveillance du détroit . Il s'agit du détroit d'Ormuz et tout le monde se prend pour un expert en transport maritime ces jours-ci. Le président Trump a donc créé la surprise ce matin en annonçant le lancement du projet « Freedom » pour aider les quelque 900 navires bloqués dans le détroit à passer devant les Iraniens.

Il n'a pas donné beaucoup de détails, mais le Commandement central américain (CentCom) a publié un bref communiqué de presse indiquant qu'il soutiendrait les navires marchands cherchant à transiter librement par ce corridor commercial international essentiel.

Le CentCom précise notamment que cette opération inclura des destroyers lance-missiles, plus de 100 aéronefs basés à terre et en mer, des plateformes sans pilote multidomaines et 15.000 militaires, ce qui laisse entrevoir une forme d'intervention militaire dans le détroit pour faire sortir les navires.

Peut-être un système de convoi, bien qu'il ne soit pas certain que la marine dispose de suffisamment de navires, ou du type de navires approprié, pour une telle opération.

Il serait également très difficile, sans parler du danger, de mettre en place un système de convoi dans une voie navigable aussi étroite, alors que les forces iraniennes contrôlent toute la rive nord du golfe. Selon Trump, l'opération doit débuter aujourd'hui, et pour l'instant, les marchés s'abstiennent de tout jugement.

En effet, un rapport d'Axios indique que l'opération n'impliquerait pas nécessairement l'escorte de navires privés par des navires de la marine. Il n'était pas non plus certain que les armateurs et les équipages oseraient traverser le détroit, compte tenu des informations faisant état de l'attaque de deux navires depuis dimanche. À en juger par les différents sites web de suivi des navires, rien n'indique que des navires fassent la queue pour tenter leur chance.

Les dernières données montrent que le 2 mai, 12 navires ont traversé le détroit — cinq à l'entrée et sept à la sortie — contre une moyenne quotidienne de 138 avant le conflit.

Ainsi, après avoir chuté de plus de 2 % dans un premier temps, le Brent s'est stabilisé à près de 108 dollars le baril, le brut américain s'établissant juste en dessous de 102 dollars. Les contrats à terme sur les actions européennes et américaines sont en légère hausse, et le dollar n'a guère bougé.

Les marchés se préparent à plus de 100 publications de résultats cette semaine. Parmi les entreprises qui publieront leurs résultats figurent Advanced Micro Devices AMD.O , Super Micro Computer Inc SMCI.O , Palantir PLTR.N , Walt Disney DIS.N et McDonald's MCD.N . AMD devra se montrer optimiste pour justifier la hausse de 80 % de son cours de bourse ces dernières semaines.

Côté données, les chiffres du commerce extérieur américain, l'indice ISM des services, les JOLTS, les demandes d'allocations chômage et l'emploi ADP précèdent tous le rapport sur l'emploi de vendredi. Les prévisions médianes s'établissent à 4,3 % et à une hausse de 60.000, bien que des problèmes d'ajustement saisonnier fassent varier les estimations de -15.000 à +135.000.

Il faudrait un rapport très faible pour raviver l'espoir d'une baisse des taux de la Fed cette année, compte tenu des trois voix dissidentes au sein du FOMC contre une orientation accommodante la semaine dernière. Le très influent président de la Fed de New York, John Williams, aura l'occasion d'exposer son point de vue plus tard dans la journée. Plusieurs responsables de la BCE et de la Banque du Canada s'exprimeront également lundi.

La Banque centrale australienne se réunit mardi et est considérée comme susceptible (environ 80 %) de relever ses taux directeurs de 25 points de base à 4,35 %, ce qui constituerait la troisième hausse consécutive.

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés lundi:

- Participation de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et du membre du directoire de la BCE, Piero Cipollone, à la réunion de l'Eurogroupe à Bruxelles

- Présentation du rapport annuel 2025 de la BCE

- Intervention du gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, et de la sous-gouverneure principale de la Banque du Canada, Carolyn Rogers

- Discours liminaire de John Williams, président de la Banque fédérale de réserve de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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1 commentaire

  • 08:38

    Il fallait éviter une chute des marchés ce Lundi. Donc encore une déclaration à l'emporte pièce.

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