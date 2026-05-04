L'Europe dans le désordre à l'ouverture, Ormuz dans le viseur

CSG fait ses débuts sur Euronext Amsterdam à Amsterdam

Les principales Bourses européennes évoluent ‌dans le désordre lundi en début de séance, les investisseurs analysant l'annonce ​d'une opération américaine visant à garantir la navigation dans le détroit d'Ormuz.

À Paris, le CAC 40 perd 0,25% à 8.094,90 points vers 07h36 GMT et ​à Francfort, le Dax avance de 0,31%.

La Bourse de Londres est fermée lundi.

L'indice EuroStoxx 50 est ​en baisse de 0,11%, le FTSEurofirst ⁠300 gagne 0,04% et le Stoxx 600 grappille 0,06%.

L'armée iranienne a ‌averti lundi les forces américaines de ne pas entrer dans le détroit d'Ormuz, réagissant à l'annonce du président Donald Trump ​selon laquelle les Etats-Unis ‌vont à aider dès ce lundi les navires commerciaux ⁠bloqués dans le Golfe à franchir cette voie de passage cruciale pour le transport des hydrocarbures.

Les négociations entre Iran et Washington restent toujours dans l'impasse ⁠et, alors que ‌les tensions dans le détroit d'Ormuz risquent de s'intensifier à ⁠nouveau, le marché pétrolier ne montre guère de signes d'apaisement.

Après avoir ‌légèrement baissé en début de journée, les prix du brut ⁠remontent ce lundi, ce qui maintient le Brent, référence du ⁠marché, bien au-dessus ‌des 100 dollars le baril.

Les investisseurs, qui craignent les répercussions économiques de ​la guerre, pourront à nouveau en ‌évaluer l'impact à la lumière des chiffres définitifs concernant le secteur manufacturier de la zone euro.

Aux ​valeurs, les actions des constructeurs automobiles allemands reculent après que le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il allait porter à ⁠25% les droits de douane sur les voitures et les camions en provenance de l'Union européenne (UE), contre 15% précédemment convenus.

Porsche et Mercedes reculent respectivement de 1,50% et 1,07%, tandis que BMW perd 1,57% et Volkswagen 0,51%.

TF1 prend 1,48% après la publication de ses résultats jeudi dernier.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Blandine Hénault)