L'Europe dans le désordre à l'ouverture, Ormuz dans le viseur

CSG fait ses débuts sur Euronext Amsterdam à Amsterdam
Les principales Bourses européennes évoluent dans le désordre lundi en début de séance, les investisseurs analysant l'annonce d'une opération américaine visant à garantir la navigation dans le détroit d'Ormuz.
À Paris, le CAC 40 perd 0,25% à 8.094,90 points vers 07h36 GMT et à Francfort, le Dax avance de 0,31%.
La Bourse de Londres est fermée lundi.
L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,11%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,04% et le Stoxx 600 grappille 0,06%.
L'armée iranienne a averti lundi les forces américaines de ne pas entrer dans le détroit d'Ormuz, réagissant à l'annonce du président Donald Trump selon laquelle les Etats-Unis vont à aider dès ce lundi les navires commerciaux bloqués dans le Golfe à franchir cette voie de passage cruciale pour le transport des hydrocarbures.
Les négociations entre Iran et Washington restent toujours dans l'impasse et, alors que les tensions dans le détroit d'Ormuz risquent de s'intensifier à nouveau, le marché pétrolier ne montre guère de signes d'apaisement.
Après avoir légèrement baissé en début de journée, les prix du brut remontent ce lundi, ce qui maintient le Brent, référence du marché, bien au-dessus des 100 dollars le baril.
Les investisseurs, qui craignent les répercussions économiques de la guerre, pourront à nouveau en évaluer l'impact à la lumière des chiffres définitifs concernant le secteur manufacturier de la zone euro.
Aux valeurs, les actions des constructeurs automobiles allemands reculent après que le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il allait porter à 25% les droits de douane sur les voitures et les camions en provenance de l'Union européenne (UE), contre 15% précédemment convenus.
Porsche et Mercedes reculent respectivement de 1,50% et 1,07%, tandis que BMW perd 1,57% et Volkswagen 0,51%.
TF1 prend 1,48% après la publication de ses résultats jeudi dernier.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)
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