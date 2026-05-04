France/PMI-La production et les commandes manufacturières ont augmenté en avril

Visite de l'usine Renault de Sandouville en Normandie

La production ‌et les commandes dans le secteur manufacturier français ont ​augmenté en avril, les clients ayant accéléré leurs achats en raison des pressions inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient, ​montre une enquête publiée lundi.

L'indice PMI HCOB définitif du secteur manufacturier français ​s'est établi à 52,8 le ⁠mois dernier, contre 50,0 en mars, atteignant son ‌plus haut niveau depuis mai 2022 et dépassant largement la barre des 50 points qui ​sépare la croissance ‌de la contraction.

Les nouvelles commandes ont progressé ⁠pour la première fois depuis mai 2022, tandis que la production a augmenté à son rythme le plus ⁠rapide depuis février ‌2022, selon les données.

L'inflation des coûts des ⁠intrants a pour sa part grimpé à son rythme ‌le plus rapide depuis juin 2022, les ⁠fabricants ayant augmenté leurs propres prix au rythme ⁠le plus ‌rapide en 38 mois.

"Les carnets de commandes et les chaînes ​de production du secteur ‌manufacturier français ont bénéficié d'un coup de pouce bienvenu en avril, les ​clients ayant anticipé leurs achats en prévision des hausses de prix et des perturbations de l'approvisionnement", a ⁠déclaré Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"L'augmentation des carnets de commandes renforce également les chances que cette reprise se poursuive tout au long du trimestre", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta ; version française Diana Mandia, édité ​par Blandine Hénault)