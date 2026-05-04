France/PMI-La production et les commandes manufacturières ont augmenté en avril

Visite de l'usine Renault de Sandouville en Normandie
La production et les commandes dans le secteur manufacturier français ont augmenté en avril, les clients ayant accéléré leurs achats en raison des pressions inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient, montre une enquête publiée lundi.
L'indice PMI HCOB définitif du secteur manufacturier français s'est établi à 52,8 le mois dernier, contre 50,0 en mars, atteignant son plus haut niveau depuis mai 2022 et dépassant largement la barre des 50 points qui sépare la croissance de la contraction.
Les nouvelles commandes ont progressé pour la première fois depuis mai 2022, tandis que la production a augmenté à son rythme le plus rapide depuis février 2022, selon les données.
L'inflation des coûts des intrants a pour sa part grimpé à son rythme le plus rapide depuis juin 2022, les fabricants ayant augmenté leurs propres prix au rythme le plus rapide en 38 mois.
"Les carnets de commandes et les chaînes de production du secteur manufacturier français ont bénéficié d'un coup de pouce bienvenu en avril, les clients ayant anticipé leurs achats en prévision des hausses de prix et des perturbations de l'approvisionnement", a déclaré Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence.
"L'augmentation des carnets de commandes renforce également les chances que cette reprise se poursuive tout au long du trimestre", a-t-il ajouté.
(Rédigé par Sudip Kar-Gupta ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer