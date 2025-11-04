 Aller au contenu principal
Ouverture négative attendue en Europe
information fournie par AOF 04/11/2025 à 08:10

(AOF) - Les grandes places européennes sont attendues en net repli ce matin. A Paris, les investisseurs vont se contenter de digérer quelques publications d’entreprise (bioMérieux, Edenred…) car l’agenda macro-économique du jour est vierge de toute statistique d’importance. En Europe, aucun indicateur n’est prévu, tandis qu’aux Etats-Unis, ceux programmés ne devraient pas être publiés en raison du « shutdown », qui pourrait battre un record s’il dure jusqu’à mercredi. Dans ces conditions, à l’ouverture, le CAC 40 pourrait perdre jusqu’à 1% selon les futures sur indices.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

bioMérieux

Au troisième trimestre, bioMérieux a généré un chiffre d'affaires de 948,1 millions d'euros, en croissance de 3,1% à devises et périmètre constants, après une hausse de 6,1% sur les trois mois précédents. L'activité du spécialiste du diagnostic in vitro a continué d'être pénalisée par la poursuite de la baisse à deux chiffres des ventes en Chine (-10,8% dans la zone Asie Pacifique en données publiées) et par le recul de 8% des ventes de panels respiratoires Biofire en raison d'une faible activité épidémiologique.

Bénéteau

Au troisième trimestre, le repli du chiffre d’affaires de Bénéteau a été limité avec une baisse de 3%, à taux de change constant, à 170,7 millions d’euros. Au premier semestre, il avait reculé de 27%. Au total sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus du fabricant de bateaux se sont affaissés de 21,4%, toujours à change constant, pour un total de 574,4 millions d’euros. Le groupe explique que le marché du nautisme est toujours affecté par un contexte macro-économique incertain.

Coface

Coface a dévoilé un résultat net, part du groupe, de 52,1 millions d'euros au troisième trimestre, en repli de 20,4%. Le résultat opérationnel courant de l'expert en assurance-crédit internationale a reculé de 20,3% à 80,1 millions d'euros. Il a baissé de 21,9%, hors impact des changes. Le ratio combiné net de réassurance - un ratio clé du secteur - a augmenté de 6,8 points sur un an, à 73,9%. Le ratio de sinistralité net a progressé à 38,5% contre 36,4% au troisième trimestre 2024. Le ratio de coûts est, lui, passé en un an, de 29,8% à 34,6%.

Oeneo

Dans un contexte difficile pour le marché des vins et spiritueux, Oeneo réalise un chiffre d’affaires au premier semestre de l'exercice 2025-2026 de 140,3 millions d'euros, en recul de 8% à taux de change constant. La faiblesse de la consommation mondiale et des vendanges 2025 incitent les clients et les distributeurs, déjà confrontés à des stocks élevés, à réduire leurs niveaux de commandes.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance ne sera publiée de part et d'autre de l'Atlantique.

Sur le marché des devises, l'euro grappille 0,06% face au billet vert et se négocie contre 1,1530 dollar.

Hier à Paris

Le CAC 40 s’est montré hésitant après un gain de 2,85% en octobre, sa meilleure performance mensuelle depuis janvier 2025 (+7,72%). D’abord en hausse, le marché parisien a ensuite fait preuve de plus de prudence, à l’image des autres indices européens, à l’exception du DAX 30 à Francfort qui a été soutenu par le rebond du secteur automobile. Les différents indices européens sur l’activité dans le secteur manufacturier n’ont pas réservé de mauvaises surprises. Le CAC 40 a cédé 0,14%, à 8 109,79 points, et l’EuroStoxx 50 a pris 0,23%, 5 674,86 points, grâce à l’automobile.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont connu des fortunes diverses, alors que le « shutdown », qui empêche la publication de nombreux indicateurs macro-économiques en raison de la fermeture de certaines administrations fédérales, pourrait devenir le plus long de l’histoire mercredi, dépassant celui qui a eu lieu durant le premier mandat de Donald Trump. Le Dow Jones a terminé la séance en repli de 0,48%, à 47 336,68 points, le S&P 500 a grappillé 0,17%, à 6 851,97 points, et le Nasdaq Composite a progressé de 0,46%, à 23 834,72 points, soutenu par les bonnes performances des géants Amazon et Nvidia.

