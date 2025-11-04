 Aller au contenu principal
Ferrari dépasse les attentes au T3, Ebitda +5% sur un an
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:03

Usine Ferrari à Maranello, Italie

Usine Ferrari à Maranello, Italie

Ferrari a fait état mardi d'une hausse de 5% de résultat opérationnel au troisième trimestre, dépassant les attentes, grâce à un fort pouvoir de fixation des prix soutenu par des modèles tels que la SF90 XX et la 12Cilindri, ainsi qu’à l'augmentation des personnalisations.

L’Ebitda du constructeur italien de voitures de luxe est ressorti à 670 millions d’euros sur la période juillet-septembre, au-dessus du consensus Reuters, qui tablait sur 649 millions d’euros.

Après la publication des résultats, le titre coté à Milan a effacé ses pertes antérieures et gagnait 2,1% vers 11h30 GMT.

(Rédigé par Giulio Piovaccari, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

